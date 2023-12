Miasmi discarica Cogesa, Isde studia relazione Arta

Sarà esaminata dai tecnici dell'Isde (International Society of Doctors for the Environment) la relazione Arta sui miasmi della discarica Cogesa di Noce Mattei, a Sulmona. Ad interessare l'associazione nazionale dei medici italiani è stato il consigliere comunale, Maurizio Proietti, al fine di avere precisi riscontri sulle risultanze del monitoraggio della qualità dell'aria.

"A causa di temporanea indisponibilità del sistema di calcolo, si rimanda a data da destinarsi la simulazione della dispersione atmosferica da ripetere con i dati emissivi appena stimati per verificare se le segnalazioni di molestia siano spiegabili dalle sorgenti individuate o se si debbano ipotizzare ulteriori meccanismi di trasporto" si legge nella relazione che l'Agenzia Regionale Tutela Ambientale (ARTA) ha trasmesso al sindaco, Gianfranco Di Piero. Da qui l'approfondimento-riscontro che Proietti ha chiesto all'Isde, ritenendo che i modelli di rilievo applicati siano incompleti. Sul caso è stata informata anche al Procura. Tra le soluzioni individuate, per superare le criticità, è proposto a Cogesa una differente gestione del conferimento della FORSU al fine di contenere le emissioni odorigene, possibilmente con il confinamento delle attività.

Inoltre, è stata proposta la chiusura definitiva della porzione di discarica esaurita e la predisposizione di bocche di campionamento sulle linee di adduzione al biofiltro e sistemi automatici di monitoraggio dei livelli di impaccamento nonché incremento della frequenza della distribuzione delle velocità superficiali del biofiltro e obbligo di verifica efficienza di abbattimento, oltre al divieto a stoccare all'aperto materiali putrescibili.



