Funivia del Gran Sasso chiusa, assemblea dei lavoratori

Un'assemblea di tutte le unità aziendali del Centro Turistico Gran Sasso ha avuto luogo nei locali aziendali di Fonte Cerreto (L'Aquila) in merito alla situazione della funivia di collegamento con Campo Imperatore.

L'iniziativa è delle forze sindacali in merito alle "gravi notizie circa il potenziale rischio di inattività della stazione sciistica di Campo Imperatore, viste anche le ripercussioni gravi che tale sciagurata ipotesi può produrre per i lavoratori del Centro turistico Gran Sasso".

La funivia è ferma per uno stop cautelativo richiesto dal Ministero dei trasporti. Un'iniziativa che ha fatto seguito all'esposto di un cittadino che segnalava problemi sulle funi ha imposto lo stop da parte del Ministero per effettuare i controlli.

Prima dello stop del Mit la funivia era stata chiusa proprio per lavori di manutenzione ad una fune. La stagione sciistica è ferma anche a causa della poca neve, in quanto il complesso di Campo Imperatore non ha impianti per l'innevamento artificiale.

Intanto il Comune ha chiesto alla Provincia di riaprire la strada di accesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA