Consiglio Abruzzo, ok nella notte a bilancio e finanziaria

Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato a maggioranza la Legge di Stabilità Regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, i più importanti e strategici documenti di programmazione dell'Ente.

Il via libera è avvenuto nella notte, intorno alle 4, dopo una lunga maratona e scontri tra i due poli in cui maggioranza di centrodestra e opposizioni di centrosinistra e M5S hanno trovato una intesa di massima per evitare l'ostruzionismo. Ma nel corso della serata, divisioni e tensioni sull'ultimo bilancio della legislatura e a circa due mesi e mezzo dalle elezioni regionali, sono emerse in seno al centrodestra, in particolare tra Fdi da una parte e Fi e Lega dall'altra. Il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, prevede una movimentazione complessiva per oltre 14 miliardi di euro. La Legge di Stabilità Regionale per il 2024 prevede importanti disposizioni in ambito finanziario e individua una serie di interventi nei diversi settori di interesse la cui realizzazione è ritenuta prioritaria da parte dell'Amministrazione regionale.

Previsto il rifinanziamento di numerose Leggi regionali, oltre a numerosi stanziamenti cosiddetti continuativi, in differenti campi di azione (edilizia sanitaria, trasporto pubblico locale, protezione civile, sostegno agli enti locali, assetto del territorio e contrasto del dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, rilancio delle imprese).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA