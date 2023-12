A Teramo presidio pro Palestina con Yousef Salman

Un presidio per chiedere "l'immediata cessazione dell'aggressione israeliana a Gaza e nei territori occupati della Cisgiordania". L'iniziativa si è svolta nel pomeriggio a Teramo, in piazza Orsini. Vi ha preso parte il medico palestinese Yousef Salman, delegato per la Mezza Luna Rossa Palestinese in Italia.

Nel corso dell'iniziativa, cui hanno preso parte diverse decine di persone, Salman ha descritto "i crimini commessi da Israele che ha ucciso finora oltre 28.000 persone, compresi i dispersi, tra cui oltre 9.000 bambini e, non permettendo l'ingresso di aiuti umanitari, priva la popolazione palestinese di cibo, acqua ed aiuti medici".

"Chi tace ha le mani sporche di sangue. Basta silenzio.

Fermiamo il genocidio del popolo palestinese", affermano i promotori dell'evento.



