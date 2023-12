Consiglio Abruzzo:seduta aggiornata,ok Bilancio in nottata

La seduta del consiglio regionale educata all'esame del bilancio e della finanziaria regionale, in corso di svolgimento all'Aquila, è stata aggiornata alle ore 20,30: sarebbe dovuta riprendere alle ore 19. Evidentemente, serve ancora tempo perché la maggioranza e le opposizioni di centrosinistra e M5S non sono ancora riuscite a trovare una intesa sulla divisione delle poste in bilancio. Dopo alcune ore di scontri, il Centrodestra ha aperto alle istanze delle minoranze: secondo quanto si è appreso, si prevede che bilancio e finanziaria saranno approvati nel corso della notte. Si tratta dell'ultimo bilancio della legislatura visto che si voterà il prossimo 10 marzo, e la penultima seduta della legislatura.



