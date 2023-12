Caseificio chiuso, scade cassa integrazione per 31 operai

Scade il prossimo 31 dicembre la cassa integrazione per gli ex operai del caseificio Reginella d'Abruzzo di Sulmona: nel periodo transitorio non si è trovata una soluzione per tutelare i singoli livelli occupazionali. La cassa integrazione, dopo cinque mesi di fermo per via del blocco di un paio di posizioni, era stata erogata dallo scorso settembre a seguito della chiusura dell'attività. Il caseificio aveva chiuso ad aprile con lo stop della produzione.

Un passaggio istituzionale che aveva archiviato l'epoca della piccola/media azienda che operava sul territorio della Valle Peligna da circa 70 anni, e che dava occupazione e reddito a circa 31 lavoratrici e lavoratori. Questi ultimi, si diceva in sede di accordo, dovevano essere inseriti in un percorso di informazione e formazione in quanto soggetti potenzialmente fuori dal mercato del lavoro. Il capodanno è arrivato e la cassa integrazione diventerà Naspi.



