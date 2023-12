Il Natale all'Aquila con aperitivi, sit-in e aperture extra

Nella notte gli operatori dell'Asm - la società ex municipalizzata che ha in carico lo smaltimento dei rifiuti all'Aquila - hanno restituito pulizia alle strade, dopo il grande aperitivo collettivo che anche quest'anno, nel giorno della Vigilia, ha richiamato in centro storico migliaia di persone. Un rituale che si rinnova da oltre vent'anni. Neanche il terremoto del 2009 lo ha fermato, solo le restrizioni della pandemia ne hanno ridotto la portata.

Una festa per molti, una giornata da dimenticare per alcuni, specie per chi ha esagerato nel bere con conseguenze in qualche caso drammatiche. Un giovanissimo di 15 anni, è stato infatti trasportato in ambulanza all'ospedale in coma etilico. Altre 6 persone sono state accompagnate al San Salvatore a seguito di malori. Da registrare anche una decina di interventi sul posto del personale sanitario, delle forze dell'ordine e degli steward addetti alla sicurezza, in azione persino per calmare una rissa al parco del Castello. Episodi che, uniti al degrado urbano post-festa, hanno acceso il dibattito sui social network in relazione all'opportunità di potenziare sorveglianza, ma anche servizi e bagni chimici. Tanti, comunque, gli studenti a festeggiare goliardicamente tra calici e santi in in cartapesta da portare in processione. Molte le famiglie in giro. C'è chi ha improvvisato una spaghettata davanti alla cantina Ju Boss, con piatti a base di tonno e tartufo offerti gratuitamente. Da segnalare anche la tradizionale Christmas Run, la corsa di Natale dei runner dell'Atletica Abruzzo L'Aquila. Una delegazione della Tecnocall ha scelto, simbolicamente, di animare un sit-in in centro per tenere alta l'attenzione sulla vertenza anche in questi giorni. Davanti alla Fontana Luminosa è apparso uno striscione con scritto: "Non spegnete il lavoro".

La città celebra il Natale con il villaggio e il presepe allestiti al parco del Castello e con le aperture straordinarie dei Musei. Anche oggi e il 1° gennaio è possibile visitare il bastione est del Castello che ospita l'allestimento dello scheletro fossile del Mammut.



