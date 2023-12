Sanità, nel Vastese lavori per Case comunità e Cot

La Casa di Comunità di Vasto sarà la prima a essere realizzata, mentre a San Salvo partiranno a gennaio i lavori per la prima Centrale Operativa territoriale. È quanto è emerso durante gli incontri tecnici che si sono tenuti nei Comuni alla presenza delle imprese appaltatrici e dei dirigenti Asl, incontri promossi dal direttore generale dell'Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael. A Vasto si procederà con la ristrutturazione del piano terra del Distretto Sanitario di via Michetti che si concluderanno entro maggio. Stabilite le fasi dei lavori e le possibili soluzioni per la ricollocazione delle attività svolte attualmente negli spazi destinati alla nuova Casa di Comunità ovvero il Centro Vaccinale e altri servizi che hanno necessità di sistemazione temporanea. "Sarà massimo l'impegno della Asl per limitare i disagi inevitabili causati dall'apertura di un cantiere - assicura Schael - ma la Casa di comunità è una realizzazione per la quale vale la pena soffrire un po', perché a Vasto l'assistenza territoriale è stata sempre ridotta in spazi ristretti e questa è un'importante occasione per recuperare spazi e offerta assistenziale". Per quanto riguarda l'intervento a San Salvo, si procederà con la riqualificazione di un piano dell'attuale Distretto di via De Gasperi per la realizzazione della prima Cot della provincia di Chieti, struttura nevralgica a livello territoriale per la presa in carico della persona, al fine di garantire una reale integrazione socio-sanitaria nella risposta alla domanda individuale di assistenza. "Questa è senza dubbio l'opera più complessa che andiamo a realizzare - ha precisato Schael - ma l'investimento forte sulla medicina territoriale nell'area di confine è strategico, oltre che necessario".

A Casalbordino nell'ex Pretura sarà realizzata la Casa di Comunità. Si tratta di una riqualificazione impegnativa, che richiede interventi di verifica tecnica e per l'adeguamento all'attività sanitaria. Schael ha sollecitato l'apertura del cantiere nel più breve tempo possibile, così da chiudere il cerchio nel nuovo disegno di sanità territoriale della costa Sud finanziato con fondi Pnrr.



