Dal Mit stop cautelativo alla Funivia del Gran Sasso

Il ministero delle Infrastrutture ha disposto la sospensione cautelativa dell'esercizio della funivia di collegamento con Campo Imperatore nell'ipotesi che ci siano criticità sullo scorrimento di una delle funi portanti. Un provvedimento che fa seguito a un esposto presentato da un appassionato di montagna aquilano alla Prefettura e alla Questura del capoluogo nel quale si ipotizzavano dubbi sullo scorrimento della fune portante della cabina 1 della funivia.

Di qui la proposta di istituire "una task force tecnica" per seguire "tutto l'iter connesso agli adempimenti necessari per risolvere le criticità evidenziate dal Ministero delle Infrastrutture sullo scorrimento di una delle funi portanti della funivia di collegamento con Campo Imperatore".

La proposta arriva da Carla Mannetti, ex assessore alla Mobilità del Comune dell'Aquila e responsabile dipartimento Infrastrutture della Lega Abruzzo.

"Sicurezza dell'impianto e incolumità degli utenti - spiega Mannetti - devono essere tutelate il più possibile cosi come devono essere salvaguardati la stagione turistica e i livelli occupazionali. È inoltre necessario - aggiunge - un intervento da parte della Regione per finanziare i costi connessi alla realizzazione degli interventi necessari sulle funi dell'impianto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA