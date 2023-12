A Chieti scuole senza mensa, bando per attivare servizio

A Chieti le scuole sono senza il servizio di refezione dall'inizio del nuovo anno scolastico e oggi il Comune, dando seguito a un emendamento a firma del presidente del Consiglio comunale, Luigi Febo, approvato di recente dal Consiglio, ha avviato le procedure per individuare un gestore temporaneo del servizio. La determina a contrarre con una procedura negoziata, pubblicata sull'albo pretorio online dell'Ente, copre il periodo gennaio-marzo 2024, per 40 giorni, per un valore complessivo netto presunto a base d'asta di 331.100 euro. "Stiamo correndo perché la procedura abbia tempi strettissimi e scandisca l'affidamento temporaneo - spiegano il sindaco Diego Ferrara e l'assessore Teresa Giammarino - La riattivazione è stata resa possibile con l'emendamento approvato dal Consiglio e votato all'unanimità che con una variazione di bilancio ha consentito la copertura in bilancio del servizio.

Questa cifra servirà a coprire i primi tre mesi, ma sostanzialmente lo riattiva in attesa dell'individuazione del nuovo gestore e consente alla macchina amministrativa di avere un orizzonte anche più ampio, perché pone in essere le condizioni di portarlo avanti, com'è accaduto in passato. Ci sembra una buona notizia questa: passiamo dall'impossibilità a dare un servizio che riparte, tant'è che il Consiglio si è espresso unanimemente".

"Il Consiglio ha dato il suo via libera- dice Febo - ora si procederà e siamo certi che la refezione si riattiverà al più presto con l'auspicio che possa andare avanti e consentire al Comune, pur in un momento difficile come questo a causa del dissesto, di dare alle famiglie un servizio sensibile, importante, da mantenere".



