Regalo Natale per dipendenti Strever e San Benedetto Abruzzo

Aziende che premiano i propri dipendenti per fine anno: succede alla Strever di San Salvo (Chieti) e alla San Benedetto con unico stabilimentio abruzzese a Popoli (Pescara). I collaboratori troveranno sotto l'albero di Natale rispettivamente 1000 e 600 euro sotto forma di servizi welfare.

L'impresa di edilizia industriale, civile, ospedaliera e grandi opere, la Strever Spa, porta avanti da tempo un piano di benessere aziendale. Festeggia con i dipendenti i traguardi ottenuti nel 2023 anche la San Benedetto spa, l'azienda di acqua minerale che supera per la prima volta nella sua storia il miliardo di fatturato e premia con 600 euro mediante accredito nel portale welfare aziendale tutti i 2000 collaboratori degli stabilimenti italiani del Gruppo di cui quello di Popoli in Abruzzo, oltre a quelli di Scorzè (Venezia), Paese (Treviso), Pocenia (Udine), Donato (Biella), Nepi (Viterbo), Viggianello (Potenza), Cutolo (Potenza), ma anche i lavoratori degli stabilimenti esteri di Spagna, Polonia e Ungheria.



