Corradi (Trenitalia), velocizzare per Roma e Adriatica

"Sulla questione della velocizzazione della tratta adriatica e del collegamento Pescara-Roma, Trenitalia è al fianco della Regione che sta facendo tantissimo e quasi un lavoro quotidiano per spingere e accelerare. Io credo che sia fondamentale perché oggi il servizio deve essere più veloce e noi dobbiamo avere la possibilità di collegare Pescara a Roma in modo più veloce e come si diceva giustamente anche la dorsale adriatica ha bisogno di velocità e non solo per il trasporto regionale ma anche per il trasporto merci. Avere più velocità vuol dire avere anche più capacità e ne abbiamo molto bisogno anche per i famosi corridoi che sud-nord collegheranno l'Italia all'Europa". Lo ha detto l'amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi questa mattina a Pescara, nel giorno della firma del contratto di servizio decennale con la Regione Abruzzo, parlando della velocizzazione della linea adriatica e della Pescara-Roma.



