Roberti dopo l'operazione, a breve sarò al lavoro in Regione

"Sono stato dimesso dall'ospedale di Chieti lunedì scorso e, finalmente, sono tornato a casa per proseguire il percorso che, a breve, mi porterà nuovamente al lavoro negli uffici di via Genova. Anche se, per la verità, già da diversi giorni ho ricominciato a lavorare, coordinandomi con gli assessori e i consiglieri, per portare avanti il mandato e la fiducia che ci hanno conferito i molisani". E' quanto afferma il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, tornato a casa lunedì scorso dopo tre settimane di ricovero all'ospedale di Chieti dove è stato operato al cuore.

Il governatore ringrazia quanti gli hanno inviato auguri di pronta guarigione, l'ultimo in ordine di tempo il presidente del Veneto, Luca Zaia. "È stata soltanto l'ultima testimonianza di affetto del mondo politico e istituzionale di colleghi delle altre regioni, come i saluti che ho ricevuto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ma anche le quasi quotidiane attenzioni ricevute dal collega presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che, sia personalmente sia tramite la struttura ospedaliera, si è informato con costanza delle mie condizioni di salute". A Chieti, inoltre, tra gli altri, Roberti ha ricevuto in ospedale la visita, in rappresentanza di Forza Italia, del senatore Maurizio Gasparri e dell'onorevole Nazario Pagano.



