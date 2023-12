Concerto di Natale nell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Domani, giovedì 21 dicembre alle ore 17,00, nella Chiesa dell'Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona (L'Aquila), concerto di Natale a cura dell'Orchestra "Benedetto Marcello" e del "Coro della Virgola", in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella. L'ingresso è libero.

Il programma: Antonio Vivaldi, "Lauda Jerusalem" per soli doppio coro e doppia orchestra; Felix Mendelssohn Bartholdy, "Richte mit Gott" Salmo n.43 per coro a 8 voci miste; Franz Schubert, Messa in sol M D 167 per soli, coro e orchestra (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei); Georg Friedrich Händel, "Halleluja", seguirà una selezione di brani natalizi.





