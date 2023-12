All'Aquila la mostra-evento 'I 100 Natali di Papà Disney'

Resterà allestita sino al 7 gennaio la mostra-evento per Natale dell'Istituto Cinematografico 'La Lanterna Magica' che torna quest'anno con un omaggio a Walt Disney, l'indimenticato mago del cinema.

La mostra, intitolata 'I 100 Natali di Papà Disney', è stata inaugurata nei locali di palazzo Tre Marie, celebre sede dello storico ristorante omonimo, e comprende una ricca selezione di poster e locandine dei popolarissimi capolavori cinematografici di Walt Disney.

Nato poco prima di Natale, il patron della Disney nacque nel 1901 e morì poco prima di un altro Natale, quello del 1966.

Inventò nel 1928 il suo primo personaggio, l'insuperabile Topolino, che nel 1955 inaugurò Disneyland, primo parco tematico del nostro pianeta, e che a lui si deve la creazione di più di 80 film, grazie ai quali gli sono venuti ben 26 Premi Oscar.

I film più famosi realizzati in vita, cioè tra il 1937 e il 1964, sono Biancaneve e i sette nani, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi, Cenerentola, Alice nel paese delle meraviglie, Le avventure di Peter Pan, La bella addormentata nel bosco, La carica dei 101 e Mary Poppins.

Le sue idee hanno seguitato a ispirare gli eredi della sua prestigiosa casa di produzione, da dove sono usciti, tra gli altri: Il libro della giungla, Winnie the Pooh, Gli Aristogatti, Robin Hood, La Sirenetta, La bella e la bestia, Alla ricerca di Nemo, Gli Incredibili e Cars.

A chi gli chiedeva quale fosse il suo mestiere, Disney rispondeva: "Sono come un'ape che vola di fiore in fiore alla ricerca del polline più adatto per realizzare il miglior miele possibile".

La mostra, prodotta in collaborazione con la Compagnia della Contessa, resterà aperta a tutti i giorni con orari 10-13 e 16-20, ingresso libero.



