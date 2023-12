Calcio: Zeman torna a dirigere l'allenamento del Pescara

Zdenek Zeman è tornato "in campo".

A distanza di otto giorni dalla lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno, l'allenatore del Pescara questa mattina si è presentato al campo di Silvi per dirigere l'allenamento della squadra in vista della gara di sabato sera all'Adriatico con la Fermana. Al fianco del vice Bucaro che lo aveva sostituito domenica scorsa in panchina ad Ancona, il boemo ha diretto la seduta tecnico-atletica e sabato prossimo potrebbe tornare in panchina.



