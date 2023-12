Bilancio Comune L'Aquila: Albano (Pd), nessuna strategia

Critiche dai consiglieri comunali di opposizione all'Aquila, a margine del via libera al Dup (Documento unico di programmazione) e al bilancio di previsione del Comune dell'Aquila.

"Abbiamo assistito al solito spettacolo di un documento privo di visione e strategia calato dalla giunta e votato dalla maggioranza senza neppure discuterlo - afferma il capogruppo del Partito democratico Stefano Albano. Un Dup che certifica la strategia elettorale del sindaco, a cominciare dalle risorse Restart (quelle della ricostruzione economica e sociale) usate come bancomat elettorale finanziando una miriade di eventi ed iniziative, senza l'ambizione di costruire un sistema cultura in grado di produrre ricchezza e posti di lavoro come una vera attività produttiva, esponendo quindi le realtà culturali aquilane al collasso quando tali risorse saranno terminate".

"Stessa cosa - prosegue, - sullo sport dove ci si accontenta della medaglietta di 'Città europea dello sport' dello scorso anno senza produrre misure o investimenti concreti".

Sulla stessa lunghezza d'onda i colleghi delle opposizioni.

"Un documento corposo, di circa trecento pagine, ben collezionato dai dirigenti che hanno svolto un egregio esercizio amministrativo - rileva Massimo Scimia del Passo possibile -. La sezione operativa del documento, così come strutturata, non ci permette però di valutare eventuali progressi sull'attività programmata da questa amministrazione negli anni precedenti".

"Dieci ore di Consiglio comunale, maggioranza chiusa a riccio - dice dal canto suo Stefania Pezzopane, del Partito democratico -. Un bilancio ed un Dup fotocopia degli anni passati. Le opere pubbliche rimangono ferme e si ripropongono ogni anno tal quali, le frazioni continuano ad essere abbandonate. E questo nonostante le cifre enormi di risorse, centinaia di milioni di euro che grazie ai governi Conte 2 e Draghi sono arrivati e che vengono spesi senza programmazione strategica e senza idee". Per Enrico Verini di Azione "il Dup non affronta la questione principale: 'Che città stiamo costruendo?". Delusione anche da parte di Paolo Romano (Italia Viva).



