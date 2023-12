Regionali: Forza Italia candida Zaffiri alle regionali

Il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano e il neo coordinatore provinciale di Forza Italia oltre che presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri hanno ufficializzato la candidatura per le elezioni regionali nel di Antonio Zaffiri, ex presidente della Provincia e attuale vice sindaco di Collecorvino.

"Oggi - ha detto Nazario Pagano, ufficializziamo questa candidatura. Zaffiri è una persona con una grande capacità amministrativa che ha dimostrato di avere prima in Provincia e poi a Collecorvino come sindaco e poi vice sindaco. Per noi è motivo di vanto averlo al nostro fianco e nella nostra lista.

Conosciamo l'uomo e il politico anche per la sua integralità morale. Sospiri: "Tre ponti sul Saline, apertura dell'Alberghiero, studio dei Fondi di Coesione. Sono solo alcuni dei provvedimenti che con Antonio Zaffiri quando era presidente abbiamo portato avanti. Per noi l'interesse per la provincia di Pescara è prioritaria e abbiamo pensato che la provincia potesse e dovesse avere un candidato rappresentativo del territorio.

Credo che Zaffiri sarà una grande sorpresa per le prossime regionali. Collecorvino per noi è un laboratorio e l'area vestina ha tante sfide da vincere ancora. Il neo candidato Antonio Zaffiri spiega che: "Ringrazio tutti per avermi accolto e sono onorato di far parte di Forza Italia e la scelta che abbiamo fatto è stata fatta nell'ottica di creare la crescita del nostro territorio. Adesso porto in dote la mia esperienza ventennale di amministratore con l'obiettivo di lavorare per il territorio e cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Lavorerò anche per una ulteriore crescita di Forza Italia in provincia di Pescara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA