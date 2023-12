Bus per Avezzano bloccato su Ss83 ghiacciata. Ansia e proteste

"Sabato, come ogni mattina, siamo partiti alle 6.30 da Pescasseroli con l'autobus per andare a scuola ad Avezzano sulla Ss83 Marsicana. Ma il manto stradale era ghiacciato e ricoperto di uno strato di pochi centimetri di neve, caduta la sera prima. Si slittava. Grazie alla bravura dell'autista non abbiamo avuto incidenti, ma una volta arrivati al bivio di Sperone, frazione di Gioia dei Marsi, il conducente ha detto 'devo fermarmi, è troppo rischioso andare avanti'. E siamo rimasti lì fino alle 9.30, con due camion bloccati davanti per lo stesso motivo. Normalmente alle 8 arriviamo ad Avezzano".

E' il racconto all'ANSA di Anna Tranquilla Neri, insegnante di musica al Liceo Scientifico di Avezzano (L'Aquila), che da Pescasseroli (L'Aquila) ogni giorno va al lavoro con il bus della Tua. Il sindaco di Gioia dei Marsi (L'Aquila), Gianluca Alfonsi, consigliere provinciale con delega alla Viabilità, conferma all'ANSA che sabato mattina non erano intervenuti i mezzi Anas sulla Ss83: "Mi hanno segnalato il problema del bus fermo e ho attivato immediatamente l'Anas, poi intervenuta.

Effettivamente sabato 16 non era stata fatta la salatura della Ss83. L'Anas deve aver avuto qualche disfunzione, in genere è puntuale. Una volta sollecitata, tutto risolto".

"Sul bus eravamo una ventina tra studenti e lavoratori che avrebbero proseguito il viaggio prendendo coincidenze. A Pescina sarebbero saliti altri studenti - racconta ancora l'insegnante, specificando che - La Ss83 al momento è l'unica via per raggiungere Avezzano da Pescasseroli, perché quella della Valle del Giovenco è chiusa per lavori. Siamo un paese di montagna, venerdì sera c'è stata la prima, leggera nevicata: non mi aspettavo di trovare sabato mattina ghiaccio sulla carreggiata".

Alla voce della docente si aggiunge quella della madre di uno studente: "Mi ha chiamato mio figlio preoccupato dicendo che l'autobus slittava e che l'autista era riuscito a riprenderne il controllo. 'Ci siamo dovuti fermare, non so se arriverò in tempo a scuola'".

Alfonsi chiarisce che la Sp17, di solito percorribile passando per Bisegna e la Valle del Giovenco, "è chiusa per la messa in sicurezza di un ponte, presto verrà riaperta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA