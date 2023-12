A25, a Toto Costruzioni appalto sicurezza sismica di 5 viadotti

La Toto Costruzioni Generali è risultata prima per l'aggiudicazione di un nuovo contratto per progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza antisismica di 5 viadotti dell'autostrada A25, tra gli svincoli di Manoppello e Torre de' Passeri (Pescara): il valore della commessa, gestita dall'avvocato Marco Corsini, commissario Straordinario del governo per la messa in sicurezza di A24 e A25, è 130 milioni di euro. Lo annuncia l'azienda stessa. Della holding fa parte anche Strada dei Parchi Spa, che dal primo gennaio 2024 riassumerà la gestione delle due autostrade, dopo il reintegro deciso dal Governo che ha abrogato la legge di revoca in danno della concessione approvata dal precedente esecutivo a guida Draghi.

"Toto punta ad applicare le più recenti soluzioni tecnologiche su infrastrutture progettate oltre 50 anni fa per assicurare ai nuovi viadotti un comportamento adeguato nell'eventualità di nuovi eventi sismici e una vita utile pari ad almeno cento anni - si legge in una nota - I tre lotti si inseriscono in un miliardario piano di ricostruzione e messa in sicurezza, previsto nella finanziaria 2012, che considera le arterie strategiche in caso di calamità naturale".

L'appalto prevede demolizione e ricostruzione dei viadotti, per complessivi 5,5 km di carreggiata, per il loro adeguamento alla più recente normativa antisismica. Le operazioni di cantiere saranno svolte su una carreggiata per volta concentrando le attività più impattanti in orari notturni.

"Questa commessa - si legge nella nota - conferma la presenza e l'impegno di Toto Costruzioni nelle attività di messa in sicurezza delle grandi opere, per le quali la Società vanta una notevole esperienza maturata negli anni su importanti cantieri completati e altri tuttora in corso proprio sulle autostrade abruzzesi e laziali".

Con questo nuovo appalto ammonta a oltre 300 milioni il valore dei contratti aggiudicati da Toto Costruzioni Generali nel 2023. Il nuovo contratto costituisce il secondo stralcio acquisito da Toto per la messa in sicurezza dell'A25 e si aggiunge ai due lotti che l'azienda sta realizzando per Anas sulla SS260 "Picente".



