Maltempo: strade chiuse per caduta alberi a Pratola

Si è resa necessaria la chiusura al traffico veicolare per via Alessandro Volta, arteria collocata a pochi metri dalla rotatoria della strada regionale 5 a Pratola Peligna, per via degli alberi caduti a causa del maltempo. "Questa mattina siamo tempestivamente intervenuti per rimuovere il blocco anche grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco", ha sottolineato il Vice Sindaco della cittadina peligna, Nunzio Tarantelli. I lavori sono ancora in corso e il traffico ha subito disagi e rallentamenti con la Polizia Locale che sta gestendo la viabilità. Disagi contenuti in Valle Peligna anche se le forti raffiche di vento non hanno risparmiato criticità. A Sulmona qualche ramo è caduto sulle circonvallazioni e in via Lamaccio mentre lungo corso Ovidio il vento aveva rimosso gli addobbi natalizi, prontamente ripristinati. In viale della Repubblica sono stati divelti alcuni cartelli pubblicitari mentre lo scenario apocalittico dei mastelli della differenziata finiti in strada si è visto un pò ovunque. All'incrocio tra via Cornacchiola e via Sardi il vento ha letteralmente inclinato la lanterna semaforica.



