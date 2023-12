E' l'Abruzzo la Regione con la più alta incidenza del Covid nella settimana tra il 7 e il 13 dicembre: lo precisano ministero della Salute e Iss, rettificando il dato comunicato nel report di ieri. L'Abruzzo, in particolare, ha fatto registrare, in media, 222 casi per 100 mila abitanti, precedendo il Lazio (148 casi) e l'Umbria (139).





