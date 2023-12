Alberghiero Roccaraso, studenti chef per mensa Caritas

'Alla mensa con gioia': si chiama così il progetto che vede protagonisti gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Roccaraso che, per il secondo anno consecutivo, si sono messi dietro ai fornelli per preparare il pranzo agli ospiti della mensa della Caritas Diocesana di Sulmona. Un'iniziativa che coniuga l'espressione delle singole abilità degli studenti con la solidarietà. Il tutto a ridosso del Natale.

Guidati dai loro insegnanti di cucina e di religione Pierluigi Casciola e Simona La Gatta, gli studenti hanno curato con impegno e passione la preparazione delle portate, l'allestimento della sala e il servizio a tavola. Presenti la dirigente scolastica dell'istituto, Cinzia D'Altorio, il Vescovo Michele Fusco, il direttore, l'equipe e i volontari della Caritas diocesana. "Un momento di serenità e gioia in vista delle prossime feste natalizie"- sottolineano dalla Caritas.





