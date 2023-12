A24-A25: Liris, tavolo Mit-sindaci sarà reistituito

"Voglio rassicurare i sindaci che non abbiamo certo voltato loro le spalle, siamo sempre stati al loro fianco, nei diversi ruoli, e lo siamo ancora oggi che governiamo il paese: il tavolo di confronto istituzionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non solo sarà reistituito, ma avrà nuove e più importanti funzioni".

Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, eletto in Abruzzo, a proposito dell'allarme lanciato dal comitato dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

"Per ragioni procedurali, tecniche e formali il tavolo non poteva essere inserito nel provvedimento che sancisce il ritorno delle autostrade A24 e A25 a Strada dei parchi, che ha scongiurato un contenzioso milionario ai danni dello Stato", spiega il parlamentare, "ma è volontà del governo ripristinarlo, mi sono fatto portavoce di questa esigneza avendo chiare garanzie dal vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami e dal ministro Francesco Lollobrigida, che ha altre competenze ma si è sempre interessato alla tematica dei collegamenti tra Abruzzo e Lazio".

"Al nuovo tavolo ministeriale su A24 e A25 saranno affidati anche nuovi obiettivi di cui occuparsi, dalla sicurezza delle infrastrutture all'abbattimento dei pedaggi", aggiunge Liris.

"Il tavolo sarà protagonista delle scelte sul nuovo Piano economico-finanziario, sulle tariffe, nell'interlocuzione coi ministeri".



