Teatro, Fresi, sono legato all'Aquila sin da piccolo

"Per me è sempre un piacere tornare a L'Aquila e mi piace farlo attraverso il teatro, la mia grande passione, il mio vero bisogno". A margine del suo debutto con 'Dioggene', spettacolo in co-produzione con il Teatro Stabile d'Abruzzo ( (insieme a Stefano Francioni Produzioni-Argot), l'attore Stefano Fresi ha condiviso con i giornalisti al Ridotto del Teatro comunale, alcune emozioni nel tornare a recitare nel capoluogo. L'ultima volta l'ultima volta, nel 2021, aveva partecipato alla 727/a Perdonanza Celestiniana. "'Dioggene' - ha spiegato - è diviso in 3 fasi, un unico viaggio, così come è la vita, in cui parlo di tanti argomenti in cui oggi ci si riconosce molto".

Un monologo che ruota ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea.

Nel primo quadro, 'Historia de oddi, bifolcho' Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate. Nel secondo quadro, 'L'attore e il buon Dio', Nemesio si trova nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena. Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti. Nel terzo quadro, 'Er cane de via der fosso d'a Majana', Nemesio vive felice in un bidone dell'immondizia.

Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita.

Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita. Oggi doppia replica al Ridotto del Teatro.

"Sono legatissimo a questa città - ha detto ancora - ho tantissimi amici e qui, a 9 anni, ho dato il mio esame di solfeggio al Conservatorio Casella". Fresi ha parlato anche dei progetti futuri: "Riprenderemo in primavera con 'I delitti del Barlume', per ora, oltre al teatro, è tempo di godersi la famiglia e gli affetti: la vita è adesso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA