Stellantis "sicurezza è priorità, no a strumentalizzazioni"

In relazione ad annunci di carattere sindacale in merito "a gravissimi episodi" relativi a incidenti sul lavoro accaduti nello stabilimento di Atessa (Chieti), Stellantis "stigmatizza questo approccio enfatico rispetto ad alcune situazioni effettivamente accadute all'interno dell'impianto, ma con effetti notevolmente ridotti rispetto a quanto descritto. In un caso, accaduto ieri e relativo alla rottura di un perno catena su un tratto della linea di produzione, la dipendente coinvolta ha fatto un passaggio nella sala medica dello stabilimento dopo essere stata urtata da un carrellino e poi è tornata regolarmente al lavoro per sua stessa iniziativa. Nel secondo caso, accaduto una settimana fa - prosegue un portavoce di Stellantis Italia - non c'è stato uno scoppio di un quadro elettrico, ma soltanto una piccola fiammata durante un intervento di manutenzione. Le due persone coinvolte sono state controllate nella sala medica e hanno riportato lievi scottature. L'attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro è una delle priorità principali di Stellantis in ogni impianto del Gruppo e l'Azienda rigetta con forza ogni tipo di strumentalizzazione di episodi accidentali da parte di chiunque".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA