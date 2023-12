Pescara, proposte dal Touring Club per una città più accogliente

Dieci musei di tutto rispetto, ma tre attualmente chiusi, con siti internet non tutti aggiornati e in alcuni casi privi della versione inglese, segnaletica turistica di direzione quasi assente, con segnali che si riferiscono ai quattro musei più vecchi, ma con indicazioni talvolta sbagliate. Sono solo alcune delle segnalazioni contenute in un dettagliato e ricco dossier che il Club di Territorio di Pescara del Touring Club Italiano ha presentato, come documento propositivo, al Comune di Pescara con l'obiettivo di concorrere a rimuovere carenze nell'informazione e accoglienza turistica, e proponendo, tra le altre iniziative, la realizzazione di una Card che valorizzi l'accresciuta offerta culturale dei musei, da integrare con il trasporto pubblico, seguendo modalità ampiamente sperimentate in tutti i Paesi europei, anche in città più piccole. Il documento, che analizza offerta museale, segnaletica turistica, informazione fisica e digitale, è stato illustrato alla Commissione Consiliare Permanente "Cultura e Turismo" e messo a disposizione del sindaco e degli assessori al Turismo, alla Cultura e all'Urbanistica.

A elaborare il dossier sono stati Elio Torlontano, console regionale del Touring Club, e Antonio Bini, socio Touring Club, studioso di storia e tradizioni abruzzesi nonché già dirigente del Settore Turismo della Regione Abruzzo. La questione su cui il documento preme maggiormente è dotare la città di un ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) che funzioni in maniera continuativa, e non solo per due mesi estivi e a dicembre. Il documento ricorda che a Pescara in passato erano attivi tre IAT, di cui uno all'aeroporto, quando il numero dei passeggeri era inferiore ai volumi attuali, e che l'informazione e l'accoglienza turistica della città devono essere tarate sul ruolo riconosciuto di "Porta dell'Abruzzo", al servizio dell'intera regione. La riflessione dei volontari pescaresi del Tci, fanno sapere, si è sviluppata dopo il servizio di Clelia Arduini sul numero di gennaio della rivista 'Touring' dal titolo "Porto dei creativi", che evidenzia le potenzialità culturali e turistiche della città.



