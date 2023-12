L'Aquila, in Auditorium la IV rassegna 'Natale in Jazz'

Torna a fine anno all'Aquila la IV edizione di Natale in Jazz, la rassegna specifica organizzata all'Auditorium del Parco dalla Società di concerti 'Barattelli', in collaborazione con Umbria Jazz. Il primo appuntamento è in programma giovedì 28 dicembre alle 18.

Sul palco il sassofonista Joe Lovano accompagnato dall'Umbria Jazz Orchestra. Tra gli ospiti Steve Wilson (sax), Peter Washington (contrabbasso) e Lewis Nash (batteria). Arrangiamenti e direzione Michael Gibbs.

Il giorno successivo, alla stessa ora, sarà la volta del quartetto composto da Chico Freeman (sax tenore), Antonio Faraò (pianoforte), Makar Novikov (contrabbasso) e Pasquale Fiore (batteria). In programma un un omaggio a John Coltrane. I due leader sono Chico Freeman e Antonio Faraò. La partnership tra il sassofonista (e clarinettista) di Chicago ed il pianista romano non nasce ora e non è un incontro estemporaneo: già nel 2015 Faraò partecipò ad un disco di Freeman.

Terzo e ultimo appuntamento, giovedì 30, il trio composto da Alessandro Lanzoni (pianoforte), Matteo Bortone (contrabbasso) ed Enrico Morello (batteria), sul palco in collaborazione con Francesco Cafiso. Quest'ultimo e Lanzoni sono oggi tra i musicisti italiani di punta, ed entrambi godono di un grande credito a livello internazionale.

Hanno in comune l'essere stati due enfant prodige, saliti in verde età sulla scena del jazz, e poi diventati artisti maturi e di indiscutibile spessore.

Sempre parlando di jazz al tempo del Natale, c'è grande attesa per 'Jazzy Christmas' in programma domenica (ore 18) al Ridotto del Teatro comunale 'Vittorio Antonellini' con Paolo Fresu, Leila Shirvani e Daniele di Bonaventura.



