A24-A25: Gruppo Toto, Governo risparmia 2,7 mld risarcimenti

"La risoluzione di questa annosa vicenda ha permesso di evitare allo Stato l'esborso di un risarcimento di oltre 2,6 miliardi complessivi, indennizzo già previsto dal decreto di revoca e certificato dai commissari del concordato cui Strada dei Parchi è stata costretta a sottoporsi a causa della revoca della concessione nel 2022, e il conseguente venir meno di ogni forma di ricavo". Così il Gruppo Toto interviene sull'ufficialità del reintegro della controllata Strada dei Parchi nella gestione di A24 e A25 dal primo gennaio prossimo dopo il via libera, alla Camera, al 'Dl Anticipi'. "Un aggravio per l'erario destinato ad aumentare in virtù del contenzioso avviato da Sdp in attesa di una soluzione bonaria.

Tra questi, anche il giudizio di legittimità costituzionale della revoca, rimesso dal Tar Lazio alla Corte costituzionale, ad oggi pendente - spiega una nota il Gruppo Toto - Sdp vede finalmente riconosciuto il credito a titolo di rimborso delle manutenzioni effettuate oltre il valore prestabilito nel contratto originale, di ristoro dei mancati incassi derivanti dal blocco delle tariffe imposto dai Governi succedutisi dal 2015 e dei mancati ricavi da Covid. All'esito di un attento confronto tra concedente e SdP si è convenuto di compensare questa esposizione con l'azzeramento del debito, quale corrispettivo della concessione, nei confronti del Mit (di cui Anas era delegata all'incasso) fino alla scadenza della stessa.

Sdp, in questo modo, salda, con ben 7 anni di anticipo rispetto al contratto del 2001, quanto avrebbe dovuto versare al concedente. A concorrere all'estinzione anche i 500 milioni stabiliti dal Tribunale Civile di Roma come provvisionale, 'a valere sull'indennizzo da determinarsi nel giudizio di merito'".

Toto parla di provvedimento "che mette fine al lungo contenzioso avviato a seguito della revoca della concessione voluta dal Governo sulla base di ipotesi rivelatesi del tutto infondate.



