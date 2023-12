'70 anni di legge su Consorzi Bim' 14/12 giornata a Tottea

In occasione dei 70 anni dalla Legge 959 del 1953, istitutiva dei Consorzi di bacino imbrifero montano, il Consorzio BIM di Teramo organizza il seminario "La Montagna che guarda al futuro" che si terrà giovedì 14 dicembre, alle ore 18, nella sede della Proloco di Tottea di Crognaleto (Teramo), con la partecipazione dello scrittore e conduttore televisivo, appassionato di montagna, Massimiliano Ossini. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Bim Teramo, Marco Di Nicola, del sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, porteranno il loro contributo il presidente di Federbim (la Federazione nazionale dei Consorzi di bacino imbrifero) Gianfranco Pederzolli, il Commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, il cassazionista professor Vincenzo Cerulli Irelli, e il direttore di Federbim, Tommaso Dal Bosco.

Modererà i lavori la giornalista Adele Di Feliciantonio.

"Abbiamo fortemente voluto questo evento celebrativo di una ricorrenza particolarmente significativa per il Consorzio e per le politiche di sviluppo delle aree montane" spiega il presidente del Bim Teramo, Marco Di Nicola. Era il dicembre del 1953 quando un gruppo di parlamentari 'amici della montagna', animati da una visione strategica per una giusta politica di rilancio delle aree interne, presentarono il disegno di legge trasmesso il 4 dicembre alla Presidenza del Senato, per modificare il Testo unico del 1933 sulle Acque e sugli Impianti idroelettrici e prevedere un equo ristoro derivante dallo sfruttamento della risorsa idroelettrica ai territori montani.

Il 27 dicembre del '53 la proposta diventava legge e venivano istituiti i Consorzi BIM per amministrare i sovracanoni dovuti dai grandi concessionari e favorire il progresso socio-economico dei territori montani".



