Marsilio inaugura rotatoria nella zona industriale di Vasto

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inaugurato, dopo la conclusione dei lavori, avvenuta recentemente, la rotatoria al servizio della zona industriale di Vasto. Si tratta del primo cantiere aperto in Italia da una Zona Economica Speciale (Zes). Sono diverse le opere strategiche che, grazie ai fondi del Pnrr, sono state avviate e che vedono come soggetti attuatori oltre alla Zes anche la Regione Abruzzo, le Ferrovie dello Stato e il Comune di Vasto.

In particolare, si tratta del consolidamento del versante di Punta Penna, (costo un milione e 500mila euro), per il porto di Vasto del potenziamento e della riqualificazione infrastrutturale della diga foranea e dei moli, opera di competenza della Regione Abruzzo per 12 milioni di euro, di interventi di potenziamento infrastrutturale ed escavazione del porto di Vasto, sempre di competenza della Regione Abruzzo (con stazione appaltante l'Arap) per un milione e 870mila euro. La Zes, al porto di Vasto, oltre alla rotatoria realizzerà anche la banchina dove sarà poggiata la tratta ferroviaria a servizio del trasporto merci su rotaia (7 milioni e 650 mila euro).

"Un ringraziamento al commissario di governo, Mauro Miccio, è doveroso - ha detto Marsilio - perché si stanno realizzando opere importanti ed anche per i fondi aggiuntivi che, grazie all'efficienza e alle capacità dimostrate, stanno consentendo all'Abruzzo di affrontare nodi importanti: dall'interporto di Manoppello all'ultimo miglio ferroviario e stradale di Ortona e di Vasto. La logistica integrata è l'arma vincente per creare il terreno fertile all'insediamento delle imprese. È sempre mancato questo all'Abruzzo perché le imprese spesso si sono trovate a lavorare in un terreno minato fatto di collegamenti inefficienti, di difficoltà di approdo".

Successivamente, Marsilio, accompagnato dal commissario ZES, Mauro Miccio, ha effettuato un sopralluogo al porto di Vasto nell'area che ospiterà il cantiere relativo alla fase 1 del potenziamento infrastrutturale riguardante la banchina levante-molo martello-molo sopraflutto, intervento per il quale è previsto un finanziamento di circa 5 milioni e 800mila euro.





