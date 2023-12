Abruzzo in Bolla, itinerario natalizio all'Aquila

Tutto pronto all'Aquila per Abruzzo in Bolla On the city, lo spin-off della prima manifestazione tutta dedicata agli spumanti abruzzesi che ha debuttato a settembre e tornerà nel 2024.

Venerdì 15 dicembre, in undici locali del centro storico una serata itinerante permetterà di condurre un viaggio alla scoperta delle migliori espressioni della spumantizzazione regionale tra le bellezze dei luoghi più significativi della città.

In ciascuno degli 11 locali che aderiscono sarà possibile conoscere da vicino il prodotto di un'azienda diversa, in una sorta di grande banco d'assaggio diffuso, grazie anche alla presenza del rappresentante di quella cantina.

La serata prenderà il via alle ore 19 sotto l'albero di Piazza Duomo, con un momento inaugurale coi cori natalizi a cura degli allievi, coordinati dalla professoressa Marita Teresa Selli con il supporto delle insegnanti Andrea De Sanctis e Simonetta Barteloni, dell'indirizzo musicale della scuola media Dante Alighieri diretta dalla preside Antonella Conio, e gli atleti di Special Olympics guidati da Guido Grecchi, cui vanno i ringraziamenti dell'organizzazione.

Dalle ore 20, poi, la travolgente musica dei Folkavacca itinerante per i locali coinvolti. Organizzato e promosso da Virtù Quotidiane col patrocinio del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, Abruzzo in Bolla On the city è il primo di una serie di appuntamenti di accompagnamento alla prossima edizione di Abruzzo in Bolla, nel 2024.

Sono coinvolti i locali Enoteca Garibaldi e Bruno's in Piazza Chiarino, Novavida, Art Cafè e Mario's in Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Mercato e Les Folies in Piazza Duomo, La Piazzetta in Piazza Nove Martiri, Disorder Public House in Piazza Palazzo, Pinzimonio in via Fabio Cannella-Piazzetta del Sole e Punto Basilio in Piazza San Basilio, e sono presenti coi loro spumanti, sia metodo classico sia metodo italiano, le aziende Vin.co, Citra, Casal Thaulero, Legonziano, Centorame, Faraone, Luca Biagi, Piandimare e San Lorenzo.



