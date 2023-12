L'Aquila, intesa lavori Torre civica di palazzo Margherita

Sarà siglato domani, alle 8.30 all'Auditorium della Fondazione Carispaq, il protocollo d'intesa per l'intervento di recupero e consolidamento della Torre civica di palazzo Margherita all'Aquila. L'intesa, annunciata ieri dal sindaco Pierluigi Biondi a margine dell'inaugurazione del palazzo, prevede un intervento interamente finanziato dalle risorse donate dalla Comunità italiana in Australia e dal governo australiano in occasione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Il protocollo sarà firmato dal presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, dallo stesso sindaco Biondi e, in collegamento dall'Australia, dal rappresentante del Trustee for Australian Abruzzo Earthquake Appeal Fund, Giancarlo Martini Piovano, oltre al rappresentate dell'ente no profit La Scalabrini Village Ltd, Doug MacColl. In collegamento ci saranno anche rappresentanti della stampa aderente all'Italian Media Corporation e del governo australiano che hanno raccolto i fondi necessari all'intervento.

"La Fondazione Carispaq - ha chiarito il sindaco Biondi - farà un po' da centrale di committenza sul modello che abbiamo sperimentato per il Parco del Castello, per il Torrione, per piazza Regina Margherita. Si tratta di una procedura già rodata che ci consentirà sia di salvaguardare le regole del pubblico sia di avere quella disponibilità e celerità che la Fondazione, in qualità di ente privato, è in grado di assicurare".



