Investì coppia, 75enne denunciato per omissione di soccorso

Investì una coppia di ultraottantenni per poi darsi alla fuga, approfittando della concitazione del momento, ma è stato finalmente identificato e denunciato per omissione di soccorso: si tratta di un automobilista di 75 anni, l'incidente risale allo scorso 3 agosto, a Castel di Sangro (L'Aquila). Dalla ricostruzione effettuata dalla locale compagnia dei Carabinieri è emerso che l'uomo, alla guida di una Ford Escort, si era immesso a tutta velocità da via XX Settembre sull'arteria principale di via Porta Napoli, travolgendo i due anziani che stavano attraversando a pochi passi dalle strisce pedonali. Uno dei passanti lo aveva perfino redarguito, soprattutto per l'alta velocità in centro abitato, in quel periodo pieno di turisti per il ritiro del Napoli calcio. Approfittando della confusione, l'uomo aveva ripreso la marcia, dopo essersi fermato solo pochi istanti per accertarsi delle condizioni dei due investiti, che fortunatamente riportarono solo qualche contusione, senza attendere l'arrivo dei sanitari e dei militari per i dovuti accertamenti. Tuttavia dall'esame delle telecamere di videosorveglianza collocate nella zona e con le sommarie informazioni raccolte da alcuni testimoni, i Carabinieri sono riusciti a identificare l'automobilista e a deferirlo alla Procura della Repubblica di Sulmona (L'Aquila). La nipote della coppia di anziani aveva chiesto aiuto sui social al fine di raccogliere elementi utili a dare un volto e un nome al pirata della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA