Guasto in vano motore, minibus a a fuoco nel Chietino

Un minibus è andato a fuoco questa mattina in località Comino nel territorio di Guardiagrele (Chieti). Il mezzo, di proprietà una ditta privata che effettua il servizio di linea di trasporto pubblico locale, trasportava sette ragazzi di età compresa fra 10 e 13 anni. Il conducente, resosi conto di quanto stava accadendo, ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i passeggeri. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, di sono sviluppate nel vano motore probabilmente per un guasto di natura elettrica. Il minibus è andato completamente distrutto. Non ci sono stati danni alle persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, la Polizia Locale di Guardiagrele e i Carabinieri.





