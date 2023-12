Giornalisti e ambiente, pronta la "Carta di Pescasseroli"

Domani mercoledì 13 dicembre, nella sala ipogea di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, in occasione dell'evento di chiusura del centenario della fondazione del "Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", sarà presentata e sottoscritta la "Carta di Pescasseroli, linee guida sulla consapevolezza ambientale nella professione giornalistica", approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti su proposta degli Ordini regionali di Abruzzo, Lazio e Molise.

Il programma prevede un annullo speciale commemorativo con l'apertura di uno sportello temporaneo di "Poste italiane" a partire dalle 9.30. Ad aprire la giornata, dalle ore 10, gli interventi del vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Roberto Santangelo, del presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso, del sindaco di Pescasseroli (L'Aquila) Giuseppe Sipari, del presidente di Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, del responsabile Bper Banca, direzione territoriale centro-est, Giuseppe Marco Litta, del presidente della giuria del "Premio Polidoro" Walter Capezzali e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta. Dalle 10,45 "Conversazione sul tema: Linee guida per l'informazione ambientale" con Daniele Cerrato, consigliere nazionale Ordine dei Giornalisti; Guido D'Ubaldo, presidente Odg Lazio; Vincenzo Cimino, presidente Odg Molise; Nicola Marini, consigliere nazionale Odg; Oscar Buonamano, consigliere nazionale Odg; Giovanni Cannata, presidente Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise; coordina i lavori la giornalista Germana D'Orazio. Alle 11.45 è in programma la firma della Carta di Pescasseroli; alle 12 la consegna dei riconoscimenti per i giornalisti con 35 anni di iscrizione.

Dalle 12.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della XXII edizione del premio giornalistico "Guido Polidoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA