Alluminio riciclato e multifunzione per e-bike nata in area Zes

Si chiama Made In, è una start-up nata nell'area della Zes Abruzzo, zona economica speciale, nel territorio di Mozzagrogna (Chieti) e oggi ha presentato "UNICA6 - trekking", bici elettrica protagonista di un modello virtuoso di bike sharing messo a punto da una filiera di imprenditori abruzzesi. Il primo modello della piattaforma è stato "UNICA6 - crossover", mostrata a Milano all'edizione 2023 di Eicma, Salone del ciclo e motociclo. Sono e-bike nate dalla collaborazione tra "Di Luca Bike" e "Made In", con design a cura di Danilo Di Luca, ex corridore di Spoltore (Pescara). "Si tratta di una bici a pedalata assistita - spiega Di Luca - pensata per assolvere a più funzioni: dal noleggio per turismo al lavoro o al bike sharing. È dotata di cambio automatico, freni a disco e led all'interno del telaio per aumentarne la visibilità. Una city bike che con pochi accorgimenti può diventare una comoda alternativa alle quattro ruote". L'alluminio utilizzato per i telai, realizzati dalla IAT Italian Aluminium Technology Srl di Casoli (Chieti), è al 100% riciclato.

Made In è anche modello di bike sharing "diffuso" per mobility on demand e collaborative mobility che coinvolge noleggiatori, tour operator ed esercenti che vogliano entrare a far parte del network. Gli operatori sono messi in condizione di gestire in maniera autonoma affitto e manutenzione ordinaria delle e-bike grazie ad appositi corsi di formazione. "Fra i buoni risultati di questo anno di lavoro, la Zes Abruzzo annovera con orgoglio anche quello di aver tenuto a battesimo questo progetto - commenta il commissario Mauro Miccio - un'impresa i cui obiettivi sono sovrapponibili a quelli dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile e che si sposa all'immagine di un Abruzzo sempre più verde che riesce a far convivere vocazione manifatturiera e quella ambientale e turistica".

"Continueremo a impegnarci su questa piattaforma innovativa - ha detto Gabriele Scalzi, Ceo di IAT Italian Aluminium Technology Srl - per realizzare prodotti sostenibili e tecnologicamente avanzati; prossimo traguardo sarà 'Unica6 Delivery' con soluzioni innovative che stiamo studiando in un progetto di R&S dedicato".



