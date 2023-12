A Roberto Vecchioni la cittadinanza onoraria di Notaresco

Cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante, Roberto Vecchioni riceverà venerdì 15 pomeriggio la cittadinanza onoraria di Notaresco (Teramo). Un omaggio alla sua carriera artistica, al suo impegno nel campo dell'insegnamento, ma anche un riconoscimento per la sua vicinanza al territorio.

La cerimonia di benvenuto è prevista alle 16.30 nella sala consiliare del Comune di Notaresco. A seguire, alla presenza dell'artista, alle ore 20, ci sarà un consiglio comunale straordinario al ristorante "Tre Archi" a pianura di Guardia Vomano (Teramo).

"Il cantautore - spiega il sindaco Toni Di Gianvittorio - ha costantemente dimostrato un legame profondo con la nostra comunità, con le sue visite frequenti e affettuose, che hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei nostri concittadini. Ogni visita di Vecchioni è stata occasione per condividere significati profondi e momenti indimenticabili con la comunità di Notaresco".

"Con il conferimento della cittadinanza onoraria - evidenzia il consigliere delegato agli Eventi Giuseppe Marziani - intendiamo esprimere la più sincera gratitudine a Vecchioni per il lustro che ha donato al nostro paese e la sensibilità dimostrata in più occasioni verso le iniziative locali. La cerimonia, che avverrà nel corso del consiglio comunale straordinario, rappresenta un tributo sentito alla figura del cantautore, il cui contributo artistico e umano ha arricchito il tessuto culturale di Notaresco e della provincia teramana nel suo complesso".



