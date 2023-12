Roberti ricoverato,'ancora qualche giorno di riabilitazione'

"Purtroppo hanno dovuto incidere nuovamente la ferita ed applicare un piccolo drenaggio per evitare la costituzione di un ascesso. Aldilà dei forti dolori il peggio è passato, ci vorrà ancora qualche giorno di riabilitazione e medicazioni". Così il presidente della Regione Molise Francesco Roberti fornisce le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, dopo il ricovero in Abruzzo avvenuto un paio di settimane fa.

"Oggi finalmente - scrive il governatore sui social - posso ringraziare il direttore del Uoc di Pescara Leonardo Paloscia che senza indugio mi ha soccorso e organizzato il trasferimento presso il centro di cardiochirurgia di Chieti affidandomi nelle mani del professore Umberto Benedetto, un ragazzo di grande professionalità, espressa con semplicità ed umanità unica. Con il suo staff, mi hanno fatto sentire al sicuro fin dal primo momento. Un personale riabilitativo, infermieristico e Oss, simpatico e vivace, ogniqualvolta lo sconforto prende piede loro sono pronti a farti sorridere".

Nel suo post Roberti infine ringrazia quanti gli sono stati vicino in questo momento: familiari, amici, colleghi politici e rappresentanti delle istituzioni.



