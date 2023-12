Bergamotto, il Comune cuore pulsante della comunità dell'Aquila

"Condizioni di salute non mi permettono di essere presente oggi all'Aquila. Come aquilana e come rappresentante di governo mai avrei voluto mancare questo appuntamento". È quanto dichiara la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del made in Italy Fausta Bergamotto parlando del ritorno della sede del Comune aquilano a Palazzo Margherita.

"Un evento che non poteva avere un titolo più bello 'nel cuore della rinascita'. Perche' la casa comunale rappresenta il luogo della comunità e quindi il cuore pulsante della comunità aquilana. Un cuore che non ha mai smesso di battere in una comunità così fortemente ferita quel tragico aprile del 2009, resiliente più che mai, oggi gioiosamente viva e fortemente grata", continua Bergamotto. "Giungano al Sindaco, sempre presente e determinato e ai miei concittadini i saluti più cari - conclude la sottosegretaria - e un abbraccio profondo nel cuore della rinascita, Palazzo Margherita, città dell'Aquila".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA