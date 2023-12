Treno Tua:Sospiri,Abruzzo regione delle infrastrutture strategiche

"Ferrovie, aeroporto e Porti: l'Abruzzo torna a essere la regione delle grandi Infrastrutture strategiche. Oggi con l'entrata in vigore della nuova linea ferroviaria Pescara-Roma, il capoluogo adriatico si avvicina ulteriormente alla capitale, una linea che fino al prossimo 29 gennaio correrà solo nei giorni festivi, di fatto garantendo un collegamento strategico durante tutto il periodo natalizio; a partire dal 29 gennaio si passerà al collegamento quotidiano che poi andremo via via potenziando". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento al primo viaggio inaugurale oggi del Pescara-Roma della Tua.

"Treno nuovo, moderno, con allestimenti all'avanguardia, servizi completamente a norma per assicurare un agevole trasporto anche degli utenti disabili e delle donne in gravidanza, dunque l'attenzione verso le categorie fragili; portabagagli comodi e facilmente accessibili a tutti, l'attenzione per il dettaglio, oggi abbiamo consegnato un gioiello ai passeggeri, una perla che spero i passeggeri sappiano tutelare nel rispetto in primis del personale Tua, oggi a bordo emozionato per la prima. La linea regionale della Tua ha diversi pregi, innanzitutto quello di collegare in maniera funzionale tutto l'Abruzzo a Roma e, riducendo i tempi tradizionali di percorrenza a prezzi vantaggiosi, rappresenta una valida alternativa al trasporto su gomma. Dunque oggi acquista un senso logico scegliere il treno anziché il pullman per raggiungere Roma. Per le prossime settimane avremo una fase di rodaggio che dovremo accompagnare, ovviamente, con un'ottima campagna di promozione perché quella linea ferroviaria deve diventare parte del nostro quotidiano".



