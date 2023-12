Pacentro, in diecimila ai mercatini di Natale

Diecimila visite in tre giorni, 55 espositori e 7 punti cibo. Sono questi i numeri dell'edizione 2023 dei Mercatini di Natale di Pacentro, organizzati per l'ottavo anno dalla Pro Loco. Allestite le case, decorati gli ambienti urbani, animazione, artisti di strada, casetta di babbo Natale, attività con i pony. "Questa è l'ottava edizione e ogni anno aumenta il numero dei turisti e visitatori. È stato un bel da fare e proprio per questo ringrazio la Pro Loco e tutti coloro che hanno dato una mano in maniera disinteressata e al servizio della comunità" commenta il sindaco, Guido Angelilli.

Il grande afflusso di visitatori è legato anche alle partenze del treno storico della Ferrovia dei Parchi.



