Festività a Teramo con Max Gazzè, Elodie e Daniele Silvestri

Max Gazzè al Teatro Comunale, Elodie e Daniele Silvestri in piazza Martiri per finire il 2023 e cominciare l'anno nuovo a Teramo, con concerti in programma rispettvamente il 28 dicembre 2023, l'1 e il 2 gennaio 2024, tutti alle 21. Ad annunciare i nomi, questa mattina, l'assessore comunale Antonio Filipponi, che in occasione della riapertura del Castello Della Monica ha illustrato tutte le novità del calendario del Natale Teramano. In piazza per il concerto di Elodie del 1° gennaio il biglietto costa 23 euro più 2 euro di diritti di prevendita, il concerto di Silvestri il 2 sarà gratuito.

"Per i concerti gratuiti garantiremo anche una fruizione più semplice della piazza - ha spiegato Filipponi - dalla quale sarà possibile entrare e uscire senza particolari problemi. Con questo cartellone di eventi, di indubbia qualità, abbiamo proseguito lungo il percorso intrapreso nel primo mandato, strutturando un programma che punta sulla qualità e si rivolge a tutte le fasce d'età e proseguendo sulla politica di riduzione dei prezzi volta a garantire a tutta la comunità teramana di godere dei concerti".

Il 28 dicembre Max Gazzè al Teatro Comunale, è a cura della ''Riccitelli'. Pinacoteca e Castello Della Monica ospiteranno concerti gratuiti e laboratori didattici per bambini nell'ambito del programma "Teramo Incantata". "Si affermano sempre più l'idea e la prospettiva di una città che è felice di se stessa" ha sottolineato il sindaco Gianguido D'Alberto.



