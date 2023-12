Calcio, sabato 9 Pescara-Olbia con la Nord chiusa

Non conosce pause in campionato il Pescara che a distanza dal 5-0 ottenuto martedì scorso nel recupero di Pontedera, domani torna in campo per ospitare all'Adriatico (ore 16.15) l'Olbia. Dopo le due vittorie ottenute in tre giorni in trasferta, i tifosi biancazzurri si aspettano conferme dalla gara casalinga con la formazione isolana. Il tecnico Zdenek Zeman auspica ulteriori progressi dalla squadra per il definitivo salto di qualità. Mini emergenza a centrocampo visto che mancheranno all'appello lo squalificato Squizzato e l'infortunato Franchini. Per decisione del giudice sportivo, dopo il lancio di fumogeni a Lucca da parte di alcuni tifosi pescaresi, la curva nord resterà chiusa e gli 804 abbonati del settore non potranno assistere al match. Per solidarietà anche i gruppi organizzati del settore Distinti diserteranno gli spalti e resteranno all'esterno dell'impianto a incoraggiare la squadra.



