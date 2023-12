San Salvo, ampliato il sistema di videosorveglianza comunale

Sono stati appaltati i lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale nella zona ovest di San Salvo (Chieti) che interesseranno piazza De Gasperi e zone limitrofe e via Stingi e il campo sportivo Vito Tomeo.

Il nuovo impianto, realizzato dalla SDS di Andrea Di Giacomo che dovrà completare l'intervento in 90 giorni, consentirà il controllo del traffico veicolare e la relativa trasmissione al sistema targhe e transiti del ministero dell'Interno, nonché la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada e dei reato ambientali.

"Siamo stati in grado di ottenere il finanziamento dal ministero dell'Interno. Questi nuovi fondi incrementano le telecamere già presenti sul territorio comunale al fine di dare risposte concrete ai bisogni di sicurezza dei cittadini, oltre a fornire un utile supporto alle attività di indagine nel contrasto dei reati e nella protezione e prevenzione della collettività" ha dichiarato il sindaco Emanuela De Nicolis.

"Prosegue - aggiunge il sindaco - il nostro impegno per la promozione della legalità e della sicurezza dei cittadini rafforzando le azioni di prevenzioni e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio, al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, non soltanto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, ma anche in rapporto ai fenomeni di criminalità individuale e diffusa presenti sul territorio dove si vive e lavora".

"L'ampliamento del sistema di videosorveglianza - sottolinea l'assessore all'Ambiente Tony Faga - consentirà al Comune di dare un ulteriore e forte segnale di attenzione al controllo del territorio, anche rispetto ai reati ambientali, con il contrasto all'abbandono dei rifiuti e la tutela del decoro pubblico".

Con questo nuovo e ulteriore intervento si raggiungerà il numero complessivo di 200 apparati di ripresa che saranno visionabili nella rinnovata centrale operativa sita presso il Comando della Polizia locale. Un nuovo servizio attivato sul sito del Comune nella sezione "Vivere San Salvo" già consente la visione con due webcam panoramiche del lungomare e del biotopo.





