Musica, 8/12 Anna Kravtchenko al piano al Circus di Pescara

"Il suono luminoso e le sue poetiche interpretazioni, a volte possono portare gli ascoltatori alle lacrime", così la stampa internazionale defisce Anna Kravtchenko, in scena venerdì 8 dicembre al Teatro Circus di Pescara, alle ore 21, nell'ambito del cartellone di musica della società "L. Barabara". La straordinaria pianista italo-ucraina eseguirà in concerto la Sonata n. 3 di Johannes Brahms e Le Stagioni di Petr Ilic Ciaikovskij. Anna Kravtchenko, affermatasi nel panorama del pianio internazionale con la vittoria nel 1992, a soli 16 anni, del primo premio all'unanimità al prestigioso Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" e con una carriera che l'ha portata ad esibirsi sui palchi delle più prestigiose istituzioni musicali europee.

"Poche pianiste vantano un tocco così luminoso, lieve eppure tagliente. Ideale per padroneggiare il registro pianistico acuto come lo vuole Liszt e Chopin, altro suo autore elettivo, di cui sa musicalmente indirizzare anche forza torrenziale e gusto per la complessità tematica. Ma della Kravtchenko incantano ancor più autorità, naturalezza esecutiva e scioltezza interpretativa", così la critica giornalistica ha definito lo spettacolo. Anna Kravtchenko si impone nel panorama del pianismo internazionale dopo aver vinto all' unanimità il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale "Ferruccio Busoni" nel 1992, a soli 16 anni. Nel corso della sua carriera ha suonato per le maggiori istituzioni musicali europee e si è esibita, inoltre, in Giappone, in Sud Africa, negli Stati Uniti ed in Canada.

Nel 2006 ha registrato un cd per la Decca Records, con un programma interamente dedicato a Chopin. Nello stesso anno Anna Kravtchenco ha vinto negli USA l'International Web Concert Hall Competition. Il suo ultimo CD per Decca Records dedicato a Liszt è stato recensito con cinque stelle ed ha ricevuto l'assegnazione del titolo "Cd del mese" sulle principali riviste italiane.



