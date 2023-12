'Mia figlia fu uccisa, ora voglio incontrare padre Giulia'

"Vorrei incontrare il padre di Giulia Cecchettin ma anche tante madri che soffrono. Insieme dobbiamo fare rumore contro la violenza". Lo ha detto questa mattina a Sulmona, a margine della cerimonia di premiazione del concorso, Alfonsina Papa, madre di Teodora Casasanta, la giovane di Roccacasale uccisa a Carmagnola il 29 gennaio 2021, assieme al figlio Ludovico, dalla furia assassina del marito, poi suicidatosi in carcere.

Mamma Alfonsina ha espresso il desiderio di incontrare il padre di Giulia, vittima di recente di un altro femminicidio, per continuare la battaglia con le famiglie e nelle scuole.

"Sono contenta che tanti ragazzi hanno elaborato con questo concorso la cultura della non violenza. Dobbiamo insistere con le scuole e dobbiamo fare rumore", ripete la madre di Teodora. I premi sono stati consegnati a Vittoria Katrina Salvador del liceo Scientifico Fermi di Sulmona, alla classe I D del Liceo Fermi e Alessandra Leda Setta del Liceo Linguistico Vico. Il concorso,, organizzato dal Comune di Sulmona su iniziativa della consigliera comunale, Teresa Nannarone, è stato rivolto alle scuole e agli studenti tra i 14 e 19 anni di età, chiamati a produrre uno scritto, un disegno, un'opera, per ricordare il dolore, per ammonire tutti.



