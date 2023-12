Iannacone dalla tv al teatro, tour con 50 date

Dalla televisione al teatro.

Domenico Iannacone porta sui palcoscenici di tutta Italia le sue storie, il suo viaggio tra gli invisibili, le sue inchieste morali. "Che ci faccio qui - in scena", una produzione Teatro del Loto - TeatriMolisani, fa ovunque registrare il sold out e, dopo le molte repliche andate in scena nel corso dell'anno che sta per chiudersi, il tour riparte con nuove date a dicembre e poi nei primi mesi del 2024.

Tra pochi giorni, il 13, il giornalista molisano torna all'Auditorium di Roma (dopo il successo della data di ottobre).

Queste le altre date in programma (molte altre sono in via di ufficializzazione): dopo la capitale, a dicembre il 14 Potenza, il 15 Pagani (Salerno), il 16 Salerno, il 17 Castellammare di Stabia (Napoli), il 28 Campobasso; a gennaio il 4 Benevento, il 6 Polistena (Reggio Calabria), il 7 Soverato (Catanzaro), il 25 Ostuni (Brindisi), il 27 Cotignola (Ravenna), il 28 Pisa; a febbraio il 2 a Santa Fiora (Grosseto), il 3 a Firenze, il 22 a Piove di Sacco (Padova), il 23 a Zero Branco (Treviso), il 24 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena); a marzo l'1 e il 2 a Milano, , il 7 a Sant'Agata Bolognese (Bologna), il 15 a Bitonto (Bari), il 17 a Monopoli (Bari), il 18 a Vasto (Chieti), il 21 a Cosenza e il 27 a Bologna.



