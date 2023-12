Fra tradizioni e antichi mestieri il Natale 2023 a Calascio

Inaugurazione ufficiale domani alle 16 per 'Natal Calascio', programma di iniziative che, grazie ad architetture luminose e installazioni artistiche, si propone di accrescere il fascino del borgo montano di Calascio (L'Aquila). Nei giorni dell'8, 9, 10, 16-17, 29-30 dicembre 2023 e 6 gennaio 2024 lungo le strette vie del paese attrazioni ed eventi per ogni età, mercatino di artigianato, degustazioni e dimostrazioni di antichi mestieri ancora praticati in questi territori, musica, eventi per i più piccoli, vino caldo e cibo.

A organizzare è il Comune di Calascio con la Cooperativa di Comunità - Vivi Calascio e la Proloco, in collaborazione con il Liceo artistico "Fulvio Muzi" de L'Aquila e con la partecipazione dell'Associazione culturale Bell'Abruzzo.

Le architetture luminose ospiteranno una serie di installazioni itineranti ispirate al Natale e alla tradizione pastorale, progetto realizzato dagli studenti delle classi 4a e 5a B del Liceo Artistico "Fulvio Muzi". Il calendario con il programma completo degli eventi verrà costantemente aggiornato sul sito del Comune http://www.comune.calascio.aq.it/hh/index.php e su quello della Cooperativa Vivi Calascio https://www.vivicalascio.com .

L'arte e la storia, l'antico e il nuovo, sono il filo conduttore dell'iniziativa, spiegano gli organizzatori: arte intesa come beni artistici e architettonici con uno sguardo al futuro, alle idee e alle proposte artistiche delle nuove generazioni; storia intesa come storia di questi luoghi ricchi di tradizioni e mestieri, antichi e nuovi, tuttora radicati e praticati. I visitatori saranno guidati alla scoperta della tessitura, dell'oreficeria e del mondo della pastorizia, attraverso artigianato e dimostrazioni pratiche.



