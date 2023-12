Giocattoli contraffatti, operazione Gdf in Abruzzo e Lazio

Circa 80mila articoli non conformi sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara in Abruzzo e Lazio, pronti per essere smerciati nel capoluogo adriatico durante le festività. L'operazione "Stop Fake" ha sventato un giro d'affari di circa 200mila euro. Numerose le irregolarità scoperte dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara: violazioni al Codice del Consumo in materia di sicurezza prodotti, marcatura CE e prescrizioni d'uso, cui corrispondono sanzioni fino a 20mila euro. Una persona è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per frode in commercio.

Tra i prodotti non conformi sequestrati anche migliaia di giocattoli destinati ai regali natalizi per i più piccoli, prodotti per l'igiene personale e capi d'abbigliamento, scoperti da diversi grossisti illegali.



